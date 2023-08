Prairie State College Announces Spring 2023 Part-Time Honor Students

Chicago Heights, IL-(ENEWSPF)- Prairie State College (PSC) recognizes its part-time and full-time honor students. eNews Park Forest is pleased to list them all, beginning with those from Park Forest.

The following part-time students earned at least 12 college credit hours at PSC, three or more college credit hours with a term GPA of 3.75 or above in spring 2023, and maintained a cumulative GPA of 3.5 or above.

PSC Spring 2023 Part-Time Honor Students

Illinois

Park Forest, IL

Bolanle Anat Adewale

Lorraine Agyeiwaa Amponsah

Luis Alverto Andino

Daja Shawrell Colone

Makayla Manay Edwards

Rebecca Susan Fassbender

Ava M. Perino

Curtis Lamar Ross

Corveil J. Smothers

Beecher, IL

Nathan Diachenko

Andrew Jason Hering

Hayden Becker Kettmann

Vincent Messana

Hayden Douglas Mohr

Ethan Palmisano

Gavin Horst Peterson

Abby Patricia Sippel

Emma Grace Swanson

Bourbonnais, IL

Emily R. Phelps

Marcia Lynae Roach

Burbank, IL

Tania Gonzalez

Calumet City, IL

Donald Nunez

Kenneth Bryant Steward

Chicago, IL

Daniela Contreras

Marilyn McBride

Kristina Michelle Peoples

Antania Thompson

Chicago Heights, IL

Daniela Aguilar

Noreen Atherley-Reyes

Caleb Avila

Erica Abigail Ayala

Stephanie Ayala

Emanuel Becerra

Ana Cristina Diaz

Angelina M. Einert

Elda Maveli Godinez

Tanya Martinez

Melissa Melgoza-Flores

Noemy M. Melgoza-Flores

Troy Christian Meyer

Luis Manuel Ramirez

Leann Alyse Sharpe

Ameerah Shatat

Alexis Elaine Sutton

Dustin Swiis

Helen Valadez

Jasmin Nicole Washington

Lynniya R. Wilkins

Country Club Hills, IL

Daniela Sujey DeLaCruz

Marilyn Hoang Le

Crete, IL

Dominique Emery

Cody James Scheidt

Maximilian Swift

Dolton, IL

Delanie L. Garrett

Flossmoor, IL

Natalie Elizabeth Davia

Iren Shehata

David Shereyk

Alyssa M. Wilson

Glenwood, IL

Brianna Dunlap

Damien Marcellus Fisher

Monica Gideon

Lindsey Morgan Jones

Sandra Janette Ledezma

Elizabeth Tegan Zambrano

Hickory Hills, IL

Nicole Elizabeth Chowaniec

Homewood, IL

Mariela Angulo

Nia Alyese Bell

Adrianne M. Blonn

Kayla Ashley Maisonneuve

Daniel Uchechukwu Mgbo

Augustus Okoji

Lauren A. Proby

Robert Allen Stasik

Kalia Christie Sykes

Joshua Conner Whiting

Marquise Rashawn Williams

Lansing, IL

Andrea Alexandria Hampton

Manhattan, IL

Jack Michael Srebro

Matteson, IL

Kylia F Alausa

Joy T. Clark

Jaylin Galvan

Dona L. Thornton

Fered Yousuf

Mokena, IL

Rachel A. Flondor

Erin Marie Gilbert

Kelly Gilbert

Monee, IL

Adrian Alfafara Ariado

Joanna Bieniek

Alyssa Paige Murphy

Journey Pugh

James Allen Riles

Alejandro Sandoval

Kayla Elaine Stepanovic

New Lenox, IL

Eli Andrew Gaier

Brian D. Wagner

Olympia Fields, IL

Laura I. Kim

Malcolm McGee

Orland Hills, IL

Anna Nevaleane McDonnell

Posen, IL

Giselle Esparza

Richton Park, IL

Alesia D. Nichols

Kaitlyn Payne

Chelsea M. Tapia

Sauk Village, IL

Kyle Y. Angeles

Demara M. Collins

Jaida Janea Hicks



South Chicago Heights, IL

Eduardo Nunez

South Holland, IL

Michelle A. Rallins

Steger, IL

Teresa Jan Anderson

Adilene Gonzalez

Shymel Magee

Ethan Scott Popp

Alexander Rodriguez

Steven Sanchez

Summit, IL

Valeria Delatorre

Thornton, IL

Jordan Marie Hawken

Tinley Park, IL

Jacob Alan Cook

Brianna N. Richards

Mona K. Sompura

Indiana

Dyer, IN

Jason Perez

East Chicago, IN

Keelyshay A. Waters

Gary, IN

Michael David Block

Hammond, IN

Brandon Martin

Merrillville, IN

Nathaniel Almaguer

Munster, IN

Zachary Allan Curtis

Saint John, IN

Michael Hornbuckle

James A. Kolanowski

Valparaiso, IN

Justin Hunter Supergan

Westville, IN

Fabricio Franco