Marian Catholic Students Inducted into National Honor Societies

John Hatcher ’20 President of the Marian Catholic National Honor Society. (Screenshot: Marian Catholic Video)

Chicago Heights, IL- Marian Catholic High School celebrated 131 juniors and seniors at a special virtual honor society induction ceremony Thursday evening, May 14. Students earned recognition for their outstanding achievements in scholarship, world languages, and mathematics with election into the National Honor Society, Latin Honor Society, Spanish Honor Society, French Honor Society, Chinese Honor Society, and Mu Alpha Theta Math Honor Society.

Marian Catholic 2020 Inductees to National Honor Societies

(*Denotes a Senior student, ** Sophomore, all others are Juniors)

Park Forest

Samuel Kirchner: National Honor Society, French National Honor Society

Joanna-Rose Mahiya: National Honor Society, National Chinese Honor Society

Janmay Pandya: National Honor Society

Alsip

Briana Brown: National Honor Society, French National Honor Society

Blue Island

Raymond Cantelo: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Chicago

Eliseo Cabrales Jr.: Spanish National Honor Society

Cassidy Casanova: Spanish National Honor Society

Clarissa Cuadrado: National Honor Society

Victoria De Leon: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Mark Martin II: National Chinese Honor Society

Hope Rodriguez: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Andres Vazquez: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Chicago Heights

Logan Bartee: National Honor Society, National Chinese Honor Society

Aaron Cristelli: National Honor Society, Mu Alpha Theta, Spanish National Honor Society

Emily Eagan: National Honor Society, French National Honor Society

Connor Hamilton: National Honor Society

Rachel Kapocius: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Angelita Macari: French National Honor Society

Alexis Mayronne: National Honor Society, Latin National Honor Society

Olivia Vondrak: National Honor Society

*Jordan Williams: National Chinese Honor Society

Country Club Hills

Abimbola Adekoya: National Honor Society, French National Honor Society

Oluwatobi Aina: Spanish National Honor Society

Lulite Mulugetta: National Honor Society, French National Honor Society

*Rebecca Mogbo: National Honor Society

Crete

Brian LeCocq: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Aidan VanDerWall: National Honor Society

Kyle Williams: National Honor Society

*Dominick Angellotti: Mu Alpha Theta

*Molly Brown: Spanish National Honor Society

Dolton

Falyn Gill: National Honor Society

Ariana Whyte: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Dyer

Jacob Ryan Bernarte: National Honor Society, National Chinese Honor Society

Emilee Kain: National Honor Society, Latin National Honor Society

Khushi Sahi: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Flossmoor

Alexandria Davis: French National Honor Society

Frankfort

**David Helsel: Mu Alpha Theta

Glenwood

Blairlanee Bowden: French National Honor Society

Adaeze Uwazie: National Chinese Honor Society

*Destiny Durden: National Honor Society

Harvey

Avery Pratt: National Honor Society

Tamara Trimuel: National Honor Society

Hazel Crest

Diangel Obodoakor: National Honor Society, French National Honor Society

Christopher Scarver Jr.: National Honor Society, French National Honor Society

Ava Spriggs: Latin National Honor Society

Homewood

Samantha Byrd: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Madeline Swanson: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Ryan Taylor: Spanish National Honor Society

Taylor Trojan: French National Honor Society

Lansing

Camille Fulks: National Honor Society, French National Honor Society

Yesenia Garcia: Spanish National Honor Society

Andrea Roa: National Honor Society, French National Honor Society

Alexis Zamudio: National Honor Society, Spanish National Honor Society

*Leandra Cabrales: National Honor Society

Lynwood

Edneicia King: National Honor Society

Manteno

Zachary Carson: National Honor Society

Matteson

**Shiya (Sophia) Gong: Mu Alpha Theta

**Weiyi (Karina) Tian: Mu Alpha Theta

Alexiandria Bobbitt: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Zirui (Billy) Cao: National Honor Society

Sarah DaSilva: Spanish National Honor Society

Zhiyong (Eric) Du: Mu Alpha Theta

Ce (Faye) Fang: National Honor Society, Mu Alpha Theta

Tram Anh (Anh) Huynh: National Honor Society

Jenna Kingma: National Honor Society, Latin National Honor Society

Jingtao (Ryan) Lin: Mu Alpha Theta

Chenyu (Al) Lu: Mu Alpha Theta

Pete Frumencius Macasaet: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Skylar McLaughlin: National Honor Society

Kya Murphy: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Peyton Shambee: National Honor Society, Spanish National Honor Society

David Tavarez: National Honor Society, National Chinese Honor Society

Quincy Waiters: French National Honor Society

Alexandria Walker: National Honor Society, French National Honor Society

Minghang (Allen) Wang: Mu Alpha Theta

Yichen (Edwin) Zhang: Mu Alpha Theta

Tangqin (Alex) Zhu: Mu Alpha Theta

*Romy Macasaet IV: Spanish National Honor Society

*Payton Ramsey: National Honor Society

Midlothian

Elena Godinez: National Honor Society, Latin National Honors Society

Monee

Karina Bonilla: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Colleen Gruzewski: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Katherine Melbert: French National Honor Society

Munster

Kyle Thompson: National Honor Society, French National Honor Society, Mu Alpha Theta

Olympia Fields

Simon Brush: National Honor Society

Tiffany Gordon: Spanish National Honor Society

London Hatch: National Honor Society, French National Honor Society

Colette Jackson: French National Honor Society

Jaylon Nauden: National Honor Society

Tori Scales: National Honor Society

Joseph Wilson: Spanish National Honor Society

Orland Park

*Samantha Barrett: National Honor Society

* Surayyah Elsharif: Spanish National Honor Society

Palos Heights

Lilli Hansen: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Richton Park

Donovan McIntyre: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Shacara Stewart: National Honor Society, French National Honor Society

Amber Wilson-Ashley: National Honor Society, Spanish National Honor Society

*Courtnee Napue: National Honor Society

Riverdale

Donovan Flagg: Latin National Honor Society

Saint John

Benjamin Davis: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Christopher Kasperan: National Honor Society

John Larson: National Honor Society, Latin National Honor Society

*Caroline Bell: Spanish National Honor Society

*Savka Popovic: National Chinese Honor Society

*Analise Segarra: National Honor Society

Sauk Village

Ashley Berry: Spanish National Honor Society

Schererville

Joseph Boiquaye: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Crystal Gallegos: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Ruth Hansen: National Honor Society

Alexander Korfiatis: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Lauren Spott: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Mary Udani: National Honor Society, Latin National Honor Society

*Adam Haney: National Honor Society

*Kyle Kwok: National Honor Society

South Chicago Heights

Mauryana Jaquez: National Honor Society

South Holland

Michelle Brannon: National Honor Society

Mia Gastile: National Honor Society

Nneayo Okabuonye: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Nnedi Okabuonye: National Honor Society

Ifeanyichukwu Okonmah: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Jalesa Villegas: National Honor Society

*Meshach Melton: National Chinese Honor Societ

Steger

Grace Brown: Spanish National Honor Society

Lyzette Rebultan: National Honor Society, Spanish National Honor Society

*Luis Hernandez Jr.: Spanish National Honor Society

Tinley Park

Juliana Cutrara: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Lannah Dee: National Honor Society, Spanish National Honor Society

Madeline Denty: National Honor Society

Jadiel Sanchez: Spanish National Honor Society

Jalixa Sanchez: National Honor Society, Spanish National Honor Society

University Park

*Alanna Leedy: Spanish National Honor Society

