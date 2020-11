Park Forest Students Make 1st Quarter Honor Roll at Marian Catholic

Members of the Marian Catholic Cheerleading Team who hosted a drive-up shoe drive on Saturday, November 7 at Marian Catholic. In partnership with Matthew’s Motivational Projects for Humanity, a nonprofit organization that serves individuals in the Chicagoland area & around the globe through the creation and support of projects that will motivate the desire to create a better future for those in need, the team collected over 300 pairs of new and gently used shoes for adults and children in need. (PHOTO SUPPLIED)

Chicago Heights, IL-(ENEWSPF)- Twenty-one students from Park Forest are among students who made the 1st Quarter Honor Roll at Marian Catholic High School. These Scholars with a Soul are: Aamaiya-Hope Adebayo, Brandon Burks II, Hollyn Chastain, Zoe Darvive, Jonathan Dickman, David Douglas Jr., Grant Durham, Ashton Edmond, Jocelyn Ferreira, Evan Fitzgerald, Christopher Hunter-Walker, Crystal Kennedy-Perkins, Samuel Kirchner, Joanna-Rose Mahiya, Meghan Mick, Thomas Mick, James Ng, Janmay Pandya, Amber Saul, Noah Siegert, and Posen Funmilola Ogundiran.

Others earning this distinction include the following:

Class of 2021

First Honors Abimbola Adekoya

Oluwatobi Aina

Seth Anderson

Alex Balitewicz

Logan Bartee

Xander Beers

Jacob Ryan Bernarte

Lauren Berner

Alexandria Bobbitt

Joseph Boiquaye

Karina Bonilla

Blairlanee Bowden

Michelle Brannon

Samantha Brassel

Caleb Braziel

Briana Brown

Grace Brown

Simon Brush

Dante Burton

Eliseo Cabrales Jr.

Nicholas Camacho

Raymond Cantelo

Zirui (Billy) Cao

Zachary Carson

Cassidy Casanova

Deana Chambers

Cassius Clifton

Gabrielle Cornejo

Jessica Craig

Rebekah Crane

Aaron Cristelli

Caleb Crockett

Maia Crowley

Clarissa Cuadrado

Juliana Cutrara

Nhat Minh Dang

Zoe Darvive

Sarah DaSilva

Natalie Davia

Alexandria Davis

Benjamin Davis

Lannah Dee

Madeline Denty

Xavier Dismuke

Zhiyong (Eric) Du

Dorian Durning

Emily Eagan

Ce (Faye) Fang

Caleb Feilen

Aidan Fitzgerald

Donovan Flagg

Camille Fulks

Albert Gabbasov

Crystal Gallegos

Yesenia Garcia

Ahlia Garza

Mia Gastile

Falyn Gill

Joshua Giraldo

Elena Godinez

Tiffany Gordon

Theodore Gray

Lauren Greene

Colleen Gruzewski

Connor Hamilton

Alexis Hancock

Lilli Hansen

Ruth Hansen

Maximus Hartog

London Hatch

Tram Anh (Anh) Huynh

Josua Hybert

Eyan Idohl

Paul Ingram

Aisha Ishola

Mauryana Jaquez

Serena Johnson

Leah Jordan

Emilee Kain

Rachael Kapocius

Christopher Kasperan

Edneicia King

Eddie King Jr.

Jenna Kingma

Samuel Kirchner

Thomas Klupchak Jr.

Alexander Korfiatis

John Larson

Brian LeCocq

Jingtao (Ryan) Lin

Chenyu (Al) Lu

Pete Frumencius Macasaet

Joanna-Rose Mahiya

Paige Manning

Mark Martin II

Joseph Mascolino

Alexis Mayronne

Donovan McIntyre

Emma McManus

Katherine Melbert

Janice Melillo

Jaine Melone

Lulite Mulugetta

Kya Murphy

Alisa Nametak

Jaylon Nauden

Binh Minh (Edward) Nguyen

Lucas Nordstrom

Nneayo Okabuonye

Nnedi Okabuonye

Ifeanyichukwu Okonmah

Lacey Oviyach

Janmay Pandya

Javier Pena

Tyler Raniey

Lyzette Rebultan

Naaman Reed

Andrea Roa

Hope Rodriguez

Khushi Sahi

Jadiel Sanchez

Jalixa Sanchez

Torie Scales

Peyton Shambee

Luke Shelley

Noah Siegert

Jalen Sledge

A Yeon (Emma) Son

Lauren Spott

Ava Spriggs

Shacara Stewart

Madeline Swanson

Chengshun (Shun) Tan

Chengyao (Yao) Tan

David Tavarez

Ryan Taylor

Gabriel Terrazas

Kendall Thomas

Ronald Thomas III

Kyle Thompson

Taylor Trojan

Mary Udani

Adaeze Uwazie

Aidan VanDerWall

Andres Vazquez

Mateo Villarreal

Jalesa Villegas

Olivia Vondrak

Quincy Waiters

Alexandria Walker

Ariana Whyte

Kyle Williams

Joseph Wilson

Amber Wilson-Ashley

Alexis Zamudio

Christian Zarco

Mingxuan (Michael) Zhang

Yichen (Edwin) Zhang

Tangqin (Alex) Zhu Second Honors Christopher Alvarez

Michael Barajas Jr.

Marissa Bryant

Jessica Buchanan

Gabriel Carroll

Jada Clay

Jadyn Craig

Jah’mar Daniel

Addis Davis Jr.

Zachary Echterling

Stanley Forestal

Kamille Giden

Natalia Guardado

Yulisa Gutierrez

Lisa Ham

Journey Harvey

Alma Herrera

Benjamin Izebhijie

Colette Jackson

Justin Johnson

Angelita Macari

Nicholas Novak

Chelcie Oparanozie

Samuel Randall

Faith Rodriguez

Lauren Rose

Christopher Scarver Jr.

Jocelyn Urbaszewski

Minghang (Allen) Wang

Talia Warr

Dylan Williams

Dominic Zubeck

Class of 2022

First Honors Aamaiya-Hope Adebayo

Etienne Atangana

Kailin Avila

Hyunsuh (William) Bae

Conner Bailey

Andrew Barajas

Vanesa Barajas

Isaiah Beamon

Joshua Bell

Tyler Belton

Alexander Bertucci

Aniyah Booker

Kayla Booker

Rasean Boyd

Cierra Bradford

Robert Briggs II

Jaelin Brown

Taylor Bullock

Jared Byas

Johari Cole

Kirstyn Collins

Isabel Correa

Maya Correa

Valerie Cruz

Mia Dabrowski

Jade Davis

Noah Deabel

Brianna Edwards

Dominique Emery

Gerardo Esparza

Jayson Evans

Haley Evenson

Jocelyn Ferreira

Warner Ferry

Kyla Flint

Fred (David) Flores

Chris Forson

Jack Foster

McKenzie Glass

Shiya (Sophia) Gong

Angela Gonzalez

Louis Gray

David Helsel

Joshua Herlin

Caleb Hines

Kennedi House

Aaron Hudson

Aiden James

Alisia Johnson

Bryan Johnson

Sara Johnson

Robert (RJ) Kain Jr

Margaret Keith

Hana Kionisala

Anna Kleszynski

Lindsay Kreger

Diana Lara Velasco

Alexander Las

Ariane Lee

Mia Lockett

Gabriela Lopez

Miguel Jose Maninang

Angel Manrique

Derek Marin-Martinez

Kainaat Mazhar

Kiernan McSwiggan

Jacob Medina

Gia Mele

Aaliyah Merrick

Meghan Mick

Camryn Mitchell

Jade Mitchell

Maria Montgomery

Jenna Moore

Nyah Moustakas

Jack Mulvihill

Oyinlola Nelson

Zion Nelson

Le Tien (Tim) Nguyen

Grace Ogunlana

Oluwadamilola Ogunyoye

Zikora Okonkwo

Jovan Okoro

Arlette Orozco

Precious Osigbeme

Ana Palmer

Chaylan Palmer

Kennedy Pennington

Christina Piattoni

Margaret Polewaczyk

Rostislav (Rost) Popov

Karlie Pruim

Evelyn Puntillo

Christian Ramirez

Richard Redding III

Jaden Reichert

Taliyah Rice

Gianna Rivera

Stephanie Rose

Nathan Rotimi

Anthony Ruggeri

Sierra Schassburger

Theodore Seese

Sarah Segarra

Rayvon Shelley-Phillips

Erica Sledge

Seoyeon (Bess) Son

Alicia Spight

Talicia Stringer

William Sullivan

Najah Terrell-Walker

Weiyi (Karina) Tian

Amaiya Torian

Ana Tumacder

Evelyn Tuohy

Lysette Valdez

Nikko Valdez

Cordelia Vazquez

Brooke Waddle

Roisin Walsh

Kennedy Washington

Qingqing (Ella) Yang

Ohahuru Yejekwe

Abigail Yock Second Honors Jaden Adams

Veronica Aguirre

Eddie Barrett

Amari Blackwell

Jarell Burston

Gabriella Calderon

Demetrio Chavez

Sydney Cooper

John Curran

Andrew Felder

Ethan Fetzer

Anna Grill

Stephanie Gutierrez Ibarra

Ray’anna Harrell

Zion Horn

Alexiana Jackson

Demarcus Jackson

Isaiah Johnson

Jeremiah Jones

Dasia Lopez

Latif Love

Necie Love

Lauryn Middleton

James Ng

Christopher Ormsby

Cole Palmore

Jack Pfeifer

Stella Pfeifer

Jeremiah Powell

Max Rado

Dylan Ross

Lucas Seymour

Kennedy Spencer

Ernest Tetter

Ian Ross Tongco

Donovan Traywick

Samariah White

Madison Wilcox

Class of 2023

First Honors Isabel Alvarez

Jadyn Amos

Paul Arquilla

Antonio Baker

Jeremiah Barker

Morgan Beamon

David Becerra

Jada Berry

Andrew Bisaga

Marcus Bobbitt

Jaliyah Bobo

Tiana Bradley

Kolin Brannon

Paola Bravo

Candice Brennan

Xavier Buford

Brookelin Busby

Jaidyn Bush

Marissa Caballero

Alana Canino

Max Cash

Peter Cavalieri

YeJin (Sophia) Chang

Michael Charles

Abigail Contro

Tariq Cotton

Monserrat Coyt

Cassandra Cross

Lauryn Crumbley

Giovani Cyril

Sean DeCastro

Paige Devers

Anna Diaz

Jonathan Dickman

Aireyanna Dismuke

Matthew Docks

David Douglas Jr.

Tyler Favors

Madison Ferry

Eliana Fetzer

Isabella Fields

Allyse Foreman

Nadia Foushi

Christian Gaw

Makayla Gilbert

Imani Gilmer

Andrew Gordon

Jacob Haney

Brianna Hill

Coralie Humbert

Jason Ivy Jr.

Khamille Jackson

Sebastian Jaculbe

Sewon (Aileen) Kim

Nicholas Kirsch

Hunter Kitterlin

Luke Klupchak

Parker Knueppel

Kailey Latham

Ari Lewis

Cori’el Lewis

Diamond Marshall

Aniyah Maxey

Colin McDonough

Sarah McManus

Channing Mejia

Nicholas Melbert

Allison Melvin

Julian Mendoza

Lloyd Mills IV

Joshua Mogbo

Leah Mondragon

Nia Moore

Craig Morrison

Helen Mulugetta

Robert Nelson IV

Sarena Nguyen

Charles Nichols

Elizabeth Nieter

Evan Nieter

Sofia Olivencia-Duque

Etinosasere Oronsaye

Laura Oviyach

Emily Pacheco-Davila

Bethany Peoples

Payton Perchinski

Katherine Pollock

Arsenii Popov

Ashlin Porpora

Breionna Protega

Grace Raftery

Rocco Raymond

Bennett Reich

India Richardson

Casandra Santillan

Esmeralda Santillan

Jayla Scarver

Julien Serrano

Liza Shenker

Jacob Smevoll

Clare Smith

Salvatore Sorrentino

Anjelica Soto

Antonio Soto

Shauntrell Sparks

Cayden Spillers

Joseph Staack

Amaya Stallworth

Zaria Stewart

Stephanie Suarez

ChenDongYan (Lily) Sun

Samantha Swan

Jayda Taylor

Chloe Terry

Kauri Thompson

Fantazia Torres-Cain

Haley Trojan

Ryan Tuley

Mohammed Ulayyet

Abigail Urban

Michael VanHootegem

Myia Williams

Aaron Yock

Brandon Youngkrantz

Zachary Zmuda Second Honors Adriana Barbosa

Mya Bradley

Xavier Campbell

Aldo Coyt

Tre Davis

Cameron Denmark

Kevin Denty

Elijah Dixon

Grant Durham

Ashton Edmond

Ariana Espinosa

Evan Fitzgerald

Jack Flora

Nevaeh Frazier

Tyler Gutierrez

Jaylen Holland

Kennedy Jackson

John Kirsch

Andrew Kvasnicka

Nicolas Mangano

Ryan McElroy

Brookelynn McKinney

Taylor Medlock

Gabriel Nicholas

Funmilola Ogundiran

Seyi Ponmile

Milana Popovic

Leah Readus

Juan Rodriguez

Emily Rusin

Eric Sebastian

DaMia Skelton

Chelsea Small

Kenneth Smith III

Karl Swanson II

Kyia Taylor

Kyle Thomas

Sabene Uwazie

Kennedey Walton

